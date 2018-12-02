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Интервью с Министром труда и соцзащиты Ириной Костевич
К теме бюджета и основных показателей, главные из которых средние зарплаты, тарифы, цены и занятость, мы непременно вернемся, как только главные документы отправят на вычитку в парламент. А пока белорусы вчитываются абсолютно в новый проект.
Вчера в общем доступе появилась база данных незанятых в экономике. Те, кто попал в эти списки, со следующего года будут оплачивать некоторые услуги ЖКХ в 100-процентном размере. С января - за горячую воду, а с октября - за газ и отопление.
Подход здесь простой: если не работаешь без объективных на то причин, то платишь по полной. Государство поддерживает тех, кто платит налоги. Этот принцип заложен в Декрете Президента о содействии занятости.
Для кого потяжелеют жировки с 2019, как меняется ситуация на рынке труда в этом году в Беларуси. Об этом наш корреспондент Светлана Лукьянюк спросила у Министра труда и соцзащиты Ирины Костевич (видео).
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