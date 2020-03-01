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Министр внутренних дел о маковом деле, проекте POMOGUT.BY и работе в интернете
На неделе в Беларуси вновь заговорили и о громком маковом деле. Минский областной суд вынес приговор еще 12 фигурантам. Вердикт суда - от 3 до 10 лет лишения свободы.
Напомним, всего по делу проходят сорок человек. Один оправдан. По мнению оперативников и следствия, это была хорошо развитая организованная преступная группа. Банда занималась перевозкой, хранением и продажей наркотиков.
Мак вперемешку с соломкой перевозили из России и Украины под видом пищевых добавок и по липовым документам. И эту смесь потом продавали в Беларуси. Изъять удалось более 14 тонн криминального товара.
Проект POMOGUT.BY до конца года будет внедрен в образовательный процесс Беларуси. Об этом в интервью "Главному эфиру" заявил министр внутренних дел Юрий Караев. Это социально ориентированный ресурс и один из новых подходов к решению проблемы. У проекта появилась и вторая часть - безопасность детей в Сети. Речь о буллинге и грумминге, которые набирают обороты в виртуальном пространстве.
Кстати, интернет все чаще становится местом виртуальных сделок для преступников, в том числе и по распространению наркотиков. И в речь оперативников уже активно внедряются многие понятия, которые раньше использовали только айтишники. Об этом и не только в интервью программы (видео).
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