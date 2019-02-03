Интервью с Министром ЖКХ Беларуси Александром Тереховым

Самая народная тема, которая касается каждого из нас, - жилищно-коммунальные услуги. Пока система функционирует бесперебойно, никто и не обращает внимания на работу коммунальщиков, разве что раз в месяц при получении жировок, но стоит случиться небольшой аварии или, например, если вовремя не почистили снег во дворе, сразу возникает много вопросов и раздражения.

Сюда, в единую диспетчерскую службу, обращаются по всем проблемам: крыша протекает, лифт сломался, мусор не вывезли. Минский опыт уже распространили по всей стране. Служба 115 и интернет-портал "Мой город" теперь работают во всех районах и регионах. А в будущем сообщения о внештатных ситуациях и вовсе будут приходить в телефон.

Как сегодня меняется облик в целом всей системы ЖКХ Беларуси, на чем научились экономить и где этого делать не стоит? "Главный эфир" адресовал вопросы профильному министру.

Снижение затрат в системе ЖКХ

Белорусы уже привыкли экономить воду и свет. Точнее, нас научили вписываться в ежемесячные нормы, дабы избежать расчетов по экономически обоснованным тарифам. Тепло же более абстрактная категория с точки зрения экономии. Хотя при этом услуга самая дорогая в наших жировках. От установки индивидуальных приборов учета энергии и утепления домов до модернизации котельных и замены теплосетей. Резервы для экономии как бюджета отдельно взятого белоруса, так и кошелька государственного еще есть. В этом году снизить расходы на услуги ЖКХ планируют на 5 %. За счет чего? И научились ли сегодня коммунальные предприятия экономить? Спросим у профильного министра.

Модернизация этой некогда газовой котельной завершилась в конце прошлого года. Сегодня основное сырье для ее работы, а отапливает она один столичный микрорайон, - это щепа, иначе говоря, измельченная древесина. Технологии здесь самые современные. Они позволили снизить расходы в среднем на 20 %. Если раньше 1 гигакалория здесь стоила свыше 100 рублей, сегодня уже ниже 80. Или посмотрим с другого ракурса. Благодаря местному сырью не израсходуем 4,5 млн кубометров газа, то есть 700 000 долларов останутся в бюджете. Срок окупаемости такой котельной -5 - 6 лет.

Капремонт по новым правилам

Высокая энергоемкость жилищного фонда - еще одна проблема, которая не дает вздохнуть спокойно коммунальным службам. Статистика неутешительна: 70 % старых домов необходимо утеплять. В конце месяца правительство установило новые правила проведения капремонта в многоэтажках. Теперь собственники смогут сами выбрать, какие виды работ им необходимы, и сразу решить вопрос с утеплением, при чем не только за счет жильцов. В нынешнем году в республике планируют отремонтировать более 3 млн квадратных метров.

Тарифы на ЖКУ в 2019 решили повышать поэтапно. Первое повышение - самое ощутимое - было в январе. Почти на 4$. Летом рост еще на доллар. То есть поручение Главы государства об увеличении платы за коммуналку не более чем на 5 долларов в год будет выполнено, заверили в правительстве. В среднем, посчитали экономисты, белорусы на оплату жировки тратят около 5 % своего дохода. За тех, кому и такие платы не по карману, из своего кармана платит государство.

Единая служба 115

Один звонок на короткий номер - и актуальный жилищно-коммунальный вопрос решен. Именно так должна работать единая служба 115 и интернет-портал "Мой город", которые с конца прошлого года внедрили во всех районах страны. Сейчас к такому формату, а это в большей степени был минский опыт, привыкают и коммунальные службы, и местные жители. В течение года обещают запустить еще одно новшество. На телефон начнут приходить уведомления о внештатных ситуациях по месту жительства белорусов, например, при аварии на местной подстанции.