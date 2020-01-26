Интервью с модным блогером Ольгой Шатыко

Интервью с той, кто с легкостью позирует перед камерами в рекламе дизайнерских брендов, дает интервью и не стесняется говорить о возрасте! Ольга Шатыко - модный блогер, у которой армия поклонников, ни минуты для скуки и в запасе всегда есть полезный совет для каждого (видео).