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Интервью с модным блогером Ольгой Шатыко

Интервью с той, кто с легкостью позирует перед камерами в рекламе дизайнерских брендов, дает интервью и не стесняется говорить о возрасте! Ольга Шатыко - модный блогер, у которой армия поклонников, ни минуты для скуки и в запасе всегда есть полезный совет для каждого (видео).

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