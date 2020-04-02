Интервью с начальником Департамента по гражданству и миграции в программе "События"

Иностранцам, застрявшим в Беларуси из-за пандемии, продлили сроки пребывания. Теперь они могут находиться в нашей стране 90 дней, а в отдельных случаях и более. Что это - акт национального гостеприимства или международное обязательство? Как действовать иностранным гражданам, которые вынуждены были задержаться в Беларуси? Об этом и не только мы спросили у начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексея Бегуна.



Интервью с ним смотрите сегодня, 2 апреля, в 17:30 на телеканале "Беларусь 24" в программе "События".



