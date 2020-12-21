Интервью с народным депутатом Верховной рады о будущем белорусско-украинских отношений

Экономические проблемы Украины, присоединение к санкциям в отношении Беларуси - не самостоятельное решение украинской власти, а продиктованное западными кураторами, считает народный депутат Верховной рады Евгений Шевченко.

Он активно следит за ситуацией в нашей стране и один из первых украинских парламентариев, кто поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на должность. Это вызвало резонанс в украинских СМИ и стало поводом для критики.