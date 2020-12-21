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Интервью с народным депутатом Верховной рады о будущем белорусско-украинских отношений
Экономические проблемы Украины, присоединение к санкциям в отношении Беларуси - не самостоятельное решение украинской власти, а продиктованное западными кураторами, считает народный депутат Верховной рады Евгений Шевченко.
Он активно следит за ситуацией в нашей стране и один из первых украинских парламентариев, кто поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на должность. Это вызвало резонанс в украинских СМИ и стало поводом для критики.
Сегодня политик с визитом в Беларуси, цель которого наладить диалог как минимум на парламентском уровне. Наш корреспондент Богдан Петрашко встретился с депутатом.
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