ПрезидентЭкономикаПолитикаОбществоЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Интервью с председателем Национального статистического комитета Инной Медведевой

На вопросы о переписи населения Республики Беларусь - важнейшем с точки зрения прогнозирования событии десятилетия - ответит председатель Национального статистического комитета Беларуси Инна Медведева.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все