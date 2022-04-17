Интервью с председателем президиума Национальной академии наук Владимиром Гусаковым

Экономическому сотрудничеству в условиях санкций теперь полный карт-бланш. А ее локомотивом всегда готова стать наука. На разработки и их внедрение сегодня делается большая ставка. В общих планах немало проектов. Например, новый белорусско-российский спутник, точнее, целая группировка аппаратов. Такие технологии к моменту запуска будут единичными в мире.



Наши ученые уже сейчас предлагают новые решения и новаторские идеи, чтобы импортозамещение выходило на новый уровень. О проектах и ноу-хау, которые мы готовы показать миру, и как ученые помогают реальному сектору, корреспонденты спросили у председателя президиума Национальной академии наук Владимира Гусакова.



Гусаков: Будем выстраивать совместную российско-белорусскую космическую систему

- Вот Вы только вернулись с космодрома Восточный, общались с российскими коллегами. Какие совместные космические планы, о чем договорились?

- Поездка на Дальний Восток была очень насыщенной и очень результативной. Из зарубежных делегаций это первая белорусская делегация, которая посетила космодром Восточный. Это закрытый и регион, и объект. Туда иностранцы не допускаются. Уникальный объект. Главное - насыщение новейшими технологиями в области космонавтики. Думаю, что этих технологий в мире пока нет. Нам приятно, что и мы принимаем участие, и вместе разрабатывали отдельные приборы и оборудование и в будущем будем работать вместе. Будем выстраивать совместную российско-белорусскую космическую систему. Для нас это приемлемо, поскольку с таким мощнейшим комплексом нам сотрудничать очень престижно и перспективно. Ведь мы тоже сейчас космическая держава.Планируется выпуск совместногоспутника?

И не один. На перспективу у нас в Беларуси есть не только спутник дистанционного зондирования Земли, но и спутник связи, и спутники БГУ, это наноспутники. Мы создали целую отрасль. Наша защитная разработка (защита электроники) работает на даже японском космическом аппарате, который направлен к Венере. Мы здесь с россиянами договорились по всем вопросам ускорить разработку новейшего спутника с субметровым разрешением (0,35 метра) - это лучшее разрешение в мире.

Гусаков: Планируется научно-исследовательская программа с посещением МКС

- Белорусов пригласили в космос. Много ли таких кандидатов, которые готовы лететь?

- Уже есть, группа подобрана. Мы немножко осторожничали до договоренности на высшем уровне. Сейчас она достигнута, и мы теперь публично открываем конкурс об участии. Пока надо будет отобрать одного основного претендента на полет и дублера. Программа будет напряженная. Это программа будет научно-исследовательская с посещением МКС. Мы очень признательны нашим российским коллегам, поскольку мы договорились по всем вопросам, и нам во всем пошлин на встречу.Насколько важнотесное сотрудничество в космической сфере для нашей науки и для Беларуси в целом?

Спутник, который находится в космосе, в режиме реального времени, передает информацию и этой информацией пользуется 14 министерств. Спутник давно окупился, сейчас он работает на прибыль. Мы понимаем, что мы должны расширить сферу потребления - это сельское хозяйство, лесное хозяйство, природные ресурсы, МЧС и так далее. Все они готовы использовать нашу информацию. А если она будет еще более детальной, с субметровым разрешением, то это расширит возможности использования информации и принятия правильных оперативных своевременных решений.

- Учитывая санкционное давление, новые вызовы, готовы ли ученыесказать свое слово,предлагая новые детали, новые решения, чтобы импортозамещение выходило на новый уровень?

- Ученые не только готовы, но они уже давно работают по импортозамещению. Недавно была проведена инвентаризация импортозамещающих разработок, составлен импортозамещающий перечень и был направлен в Совет министров, в Министерство промышленности для использования. Это наша основная деятельность, чтобы именно наши разработки использовались во всех отраслях народного хозяйства и предприятиях. Мы активно работаем в плане программного обеспечения, микроэлектроники, робототехники, машиностроения, аграрных технологий. Это все импортозамещение. Поэтому экономика без науки и без предложения ученых не может развиваться успешно и идти по инновационному пути развития.

Гусаков: Надеемся, что в Беларуси появится филиал Курчатовского института

- Если говорить про сотрудничество с российскими коллегами, интеграция в науке помогает, например, реальному сектору, промышленным предприятиям?

- У нас теснейшие связи с РАН, Курчатовским институтом, Дубно, Сколково. У нас совместные проекты, совместные разработки, планы. Сейчас мы завершаем разработку программы фундаментальных исследований с Курчатовским институтом и надеемся, что у нас здесь будет филиал Курчатовского института. Мы и здание подобрали, и с президентом этого института ведем переговоры о насыщении нашего совместного производства новыми приборами, оборудованием. Будут совместные лаборатории, подготовка кадров и так далее.Наверняка у вас есть перспективные разработки.

- Что нужно, чтобы перспективные разработки не остались на бумаге?