Интервью с российским вирусологом о борьбе с инфекцией

Мнения о путях борьбы синфекцией разнятся. Организационные мероприятия во многих странах не всегда научно обоснованы. Более того, все чаще со стороны врачей звучат опасения, что не короновирус представляет угрозу. Больший ущерб здоровью приносит паника и страх.



Мы пообщались с авторитетным российским вирусологом, доктором медицинских наук, профессором - Игорем Гундаровым(видео).





