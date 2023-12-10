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Как белорусских радикалов-калиновцев готовят стать пушечным мясом
Силовым структурам Беларуси известны агрессивные планы оппонентов по реализации в Беларуси силового сценария попытки дестабилизации общественно-политической ситуации и захвата власти. Такие деструктивные намерения тщательно отслеживают, фиксируют и нейтрализуют. Не так давно задержан Александр Куликов, который готовился к участию в боевых действиях. Сейчас он находится под следствием за наемничество и участие в деятельности террористической организации. Впрочем, точные цели его возвращения еще выясняются.
Известно, что в соседнем государстве недружественные силы пытаются сформировать в Беларуси спящие ячейки, готовые в случае необходимости совершать теракты. Нам удалось пообщаться с Александром Куликовым, одним из калиновцев, которому и предлагалось в Украине стать частью такой террористической структуры. Интервью с ним, названное - "Наемник из полка имени повешенного" - смотрите во вторник, 12 декабря, в вечернем эфире "Беларусь 1" после "Панорамы".
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