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Интервью с заместителем госсекретаря Совбеза Александром Рахмановым
Дельный совет сильным мира сего - вы сначала в собственной стране научитесь организовывать выборы и после них достойно выглядеть, а то совсем как-то убийственно мрачно. Кроме того, ваши попытки, так сказать, помочь, ничем кроме как "цветными революциями"не заканчивались. Результат всегда один - масштабный кризис и потеря государственности. Так что, насмотрелись, спасибо. И спотыкаться о вашу лестницу ценностей нам как-то не особенно хочется. В этом смысле МИД Беларуси дал исчерпывающий и резонансный ответ заокеанским политикам и посольству США в Беларуси. Цитировать не будем, если не видели - рекомендуем к прочтению. Такой материал нужно принимать целиком.Так что, теперь с принятием новых правил на все вызовы, в том числе информационные, будем реагировать оперативнее.
Детальнее о стратегии небезопасности мы поговорили с заместителем госсекретаря Совбеза Александром Рахмановым - короткое интервью прямо сейчас (видео).
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