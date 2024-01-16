Интервью с сербской Жанной д’Арк, актрисой Иваной Жигон, смотрите 16 января на "Беларусь 1"

Ее называют Жанной д’Арк сербского народа. Представительница актерской династии, сценарист и режиссер документальных фильмов, общественный деятель Ивана Жигон сегодня вечером в "Актуальном интервью".

Подвиг и гражданственность - синонимы ее жизни. Красавица, которая стала на амбразуру искусства, чтобы противостоять НАТО и ЕС. Она стала первой женщиной в Сербии, которая вернула традицию отмечать День Победы и встала на защиту Беларуси, когда в нашу страну летели информационные бомбы со всего мира.

Обладательница шести статуэток Международного славянского форума искусств "Золотой Витязь", лауреат специальной премии Президента деятелям культуры и искусства уже сегодня расскажет, какие вечные ценности должны отстоять славяне, почему больше не верит в демократию и считает Беларусь страной правды.

Приходилось ли испытывать сложности из-за политических взглядов? Как сказались на эмоциональном и физическом здоровье нации бомбежки в Сербии?