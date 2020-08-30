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Интервью Виктора Тумара, начальника Научно-исследовательского института Вооруженных Сил Беларуси
Архитекторы цветных переворотов всегда убеждают, что происходит народная стихийная революция, а не тщательно спланированный госпереворот. К сожалению, жертвами этой дезинформации становятся и большинство граждан, принимающих активное участие в прописанных по цветным технологиям протестах.
В событиях, происходящих сейчас в Беларуси, пролеживаются признаки гибридной войны. Об этом в эксклюзивном интервью нашему телеканалу рассказал начальник Научно-исследовательского института Вооруженных Сил Беларуси Виктор Тумар. Говорили про очевидные элементы информационных атак на страны, интернет - как идеальную среду для спецопераций и почему деструктивные телеграм-каналы действуют по методичкам цветных революций?
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