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Интервью Виталия Дрожжи об охране и правилах ведения лесного хозяйства

Земля - наш важнейший природный ресурс наравне с древесиной. Беларусь в десятке лесных государств Европы. Наше богатство и драйвер экономики. Отсюда и правила ведения лесного хозяйства - сертифицированный подход, соответствующий международному уровню. Главный принцип - охрана лесопользования и приумножение ресурса.

Статистика говорит сама за себя: за последние 60 лет лесистость страны увеличилась почти вдвое и достигла максимального значения за более чем столетний период. Так откуда же байки о масштабной вырубке лесов, кто определяет стоимость пиломатериалов? Светлана Чернова напрямую узнала все ответы у Министра лесного хозяйства Виталия Дрожжи (видео).

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