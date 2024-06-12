Инцидент на белорусско-польской границе: расскажем о невероятном приключении белорусского змагара

Сергей Дмитриев, официальный представитель Брестской погрангруппы: Польской стороной была осуществлена депортация гражданина Республики Беларусь с территории Республики Польша. Мужчина, находясь вблизи линии государственной границы, отказался переходить на белорусскую территорию, в связи с чем польская сторона прекратила пропуск физических лиц и транспортных средств в пункте пропуска "Брест" (сопредельный - "Тересполь"). Когда мужчине были объяснены его права белорусской стороной, он принял решение и перешел на белорусскую территорию. После этого (около 10:50) польская сторона возобновила пропуск физических лиц и транспорта.