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Инцидент на белорусско-польской границе: расскажем о невероятном приключении белорусского змагара
Движение транспорта на белорусско-польской границе в пункте пропуска "Брест" (сопредельный - польский "Тересполь") восстановлено.
Сегодня, 12 июня,в 7:30 польские пограничники остановили проезд транспорта в обоих направлениях. Связано такое решение с инцидентом на сопредельной стороне. Польская сторона не пропускала гражданина Беларуси и пыталась в принудительном порядке выдворить его со своей территории на нашу. Т.е., депортировать. Мужчина отказывался покидать Польшу. Но спустя время сам пересек границу и вернулся в Беларусь.
Сергей Дмитриев, официальный представитель Брестской погрангруппы: Польской стороной была осуществлена депортация гражданина Республики Беларусь с территории Республики Польша. Мужчина, находясь вблизи линии государственной границы, отказался переходить на белорусскую территорию, в связи с чем польская сторона прекратила пропуск физических лиц и транспортных средств в пункте пропуска "Брест" (сопредельный - "Тересполь"). Когда мужчине были объяснены его права белорусской стороной, он принял решение и перешел на белорусскую территорию. После этого (около 10:50) польская сторона возобновила пропуск физических лиц и транспорта.
Белорусские таможенники предупредили, из-за ситуации в пункте пропуска "Брест" - "Тересполь" время ожидания в очередях увеличится.
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