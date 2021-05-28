Инцидент с государственным флагом Беларуси в Риге - возбуждено уголовное дело

Преступные действия выразились в публичных снятии и замене символа суверенной Беларуси государственного флага, который был установлен в центре Риги в связи с участием национальной команды в чемпионате мира по хоккею, на бело-красно-белое полотнище. Такое надругательство над государственной символикой унизило национальное достоинство белорусов. Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Следственный комитет Республики Беларусь.

Генпрокуратура Беларуси возбудила в отношении главы РигиМартиньша Стакиса и главы МИДа Латвии Эдгара Ринкевича уголовное дело за совершение ими умышленных действий, направленных на возбуждение национальной вражды по признаку национальной принадлежности. Так в ведомстве отреагировали на инцидент с государственным флагом в Риге, когда мэр латвийского города снял белорусский флаг и заменил его на бчб-полотно. Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Следственный комитет Беларуси.