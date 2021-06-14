Инцидент с самолетом Ryanair: Беларуси отказывают в праве на беспристрастное расследование

Ситуация, которая вот уже не первую неделю разворачивается вокруг Беларуси после инцидента с самолетом Ryanair и откровения Протасевича. Некоторые страны ЕС и их заокеанские друзья в упор не хотят видеть правду.

Не зря же говорят, что она глаза колет. Очевидно, раскрытые экс-главредом экстремистского телеграм-канала подробности жизни беглой оппозиции не на руку ни им самим, ни их западным спонсорам. Потому единственное, что им остается - придумывать очередные небылицы. Причем по любым поводам, будь то состояние здоровья Протасевича, или ситуация вокруг самолета, или даже истории о якобы недостаточном профессионализме наших пограничников.

Все эти фейки сегодня опровергли участники брифинга МИД. Кстати, о том, что в мероприятии будет участвовать Протасевич, стало известно в последний момент. Оказалось, что задержанный сам изъявил желание выступить перед СМИ. Видимо, даже у него накипело от фейков, которые плодятся вокруг его персоны.

Такую возможность - открыто ответить на абсолютно любые вопросы - ему предоставили. Только услышать правду из первых уст захотели далеко не все. Журналисты Би-би-си, а также некоторые дипломаты покинули зал на 10-й минуте, чем еще раз продемонстрировали, что правда им не нужна. Что ж. В нашем материале мы собрали главные ответы на вопросы, которые, вероятно, есть не только у белорусов, но и у зарубежных любителей пристально следить за ситуацией в нашей стране.Рассказывает Олег Романов.

Около 3 недель миновало с момента, когда случился драматический инцидент в белорусском небе с "Боингом" ирландского Ryanair. Сразу несколько государственных ведомств Беларуси представили журналистам новые данные о тех событиях. С рядом уточнений выступил также один из главных героев этой истории Роман Протасевич: уточнения были поистине скандальными.





Главный предмет споров, вернее, обвинений, поскольку дискуссию с белорусской стороной вести никто не хочет, является вопрос о добровольности выбора пилотами места посадки. По словам представителя Минтранса нашей страны, 4 июня Международная организация гражданской авиации создала комиссию, которая должна изучить все обстоятельства инцидента с Boeing, при этом ИКАО не предприняла попыток связаться с белорусской стороной. Это тем более странно, что Минск выражает всемерную готовность помочь.

Не дожидаясь даже предварительных итогов расследования ИКАО, вся Европа, которая ратует за верховенство права, впала в беззаконие, в полное попрание норм международного воздушного права, создав в мировой авиации нестабильность и непредсказуемость - главных врагов безопасности. И самое страшное, что до сих пор многие не понимают, что они натворили. Поэтому мы сейчас и наблюдаем, что результаты расследования, кроме Беларуси, никому не нужны. Артем Сикорский, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси

Самый подробный разбор инцидента с Boeing и участия в этой истории белорусского МиГа представил командующий белорусскими ВВС. Картина происшествия была представлена поминутно и даже, с позволения сказать, покилометрово как в вертикальном, так и в горизонтальном измерении. Разъяснена была роль как МиГа, так и пресловутого вертолета, который находился десятью километрами ниже самолета Ryanair.

К пилотам Ryanair у белорусских летчиков также возник целый ряд вопросов. По их мнению, все выглядит так, словно Boeing и не собирался совершать посадку в Вильнюсе.

Если плавно не совершать глиссаду, ставится под угрозу здоровье пассажиров. Почему не было снижения? Вопрос второй: почему за 2 минуты до пересечения границы летчик все-таки принял решение совершать посадку в Минске? Ведь ему была дана рекомендация, а не приказ. Игорь Голуб, командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны ВС Беларуси

Представитель Погранкомитета отметил, что на литовской стороне границы была отмечена какая-то странная активность то ли спецслужб, то ли журналистов.

10 июня в 5 часов утра двое неизвестных вышли из машины погранслужбы Республики Литва. Сопровождая пограничный наряд вдоль госграницы, задавали вопросы. Нам непонятны действия как погранслужбы, так и неизвестных. Мы выполняем все свои обязательства по охране госграницы, хотя поток мигрантов возрос. Андрей Филатов, начальник первого главного управления Госпогранкомитета Беларуси

Погранкомитет отмечает, что в нынешнем году работает не менее активно, чем в любом из прошлых. За весь 2020 задержали 143 человека, только за первый квартал взят при попытке совершить нелегальный переход 81 человек. В условиях, когда в стране все наблюдаются вспышки экстремизма, в том числе импортного, внимание непроницаемости границ уделяется особое. По словам Филатова, белорусская сторона готова к самому всеобъемлющему сотрудничеству с соседями в вопросах охраны границы. Проблема в неготовности к такому сотрудничеству наших визави.

Подробности выезда за рубеж польских активисток

На подробностях истории с выездом за рубеж польских активисток остановился глава Следственного комитета. Как известно, сначала с просьбой о решении этой проблемы обратился к белорусам Нурсултан Назарбаев. После этого начались контакты с Варшавой. О конфиденциальности переговоров и процедуры просила польская сторона, но сама этот подход не соблюла. Следственный комитет пошел на обнародование съемок, часть которых велась открыто, чтобы развеять громоздящиеся друг на друга слухи. Согласие перебраться в Польшу все трое выехавших дали после беседы с польским консулом вполне добровольно и осознанно.

Это является исключительно жестом доброй воли белорусской стороны, продиктованным гуманитарными соображениями и принципами добрососедства. Инициатором указанного решения является официальная Варшава. При этом польский МИД не имеет к этому абсолютно никакого отношения. Вопрос решался по линии специальных служб. Дмитрий Гора, председатель Следственного комитета Беларуси

Начало пресс-конференции несколько задержали. Спустя десять минут выяснилось почему. В этой встрече с журналистами пожелал принять участие Роман Протасевич собственной персоной.

Увидев его и несколько поразмыслив, пресс-конференцию покинул корреспондент Би-Би-Си на том основании, что Роман здесь находится недобровольно. Ушли и несколько дипломатов. Они очевидно тоже не хотели выслушать Романа. Протасевич отметил, что чуть удержался, чтобы их всех не окликнуть - как он может донести информацию о себе, если его демонстративно отказываются слушать?

На вопрос о добровольности его интервью Протасевич останавливался не раз: да, он находится за решеткой, но встречи с журналистами - его свободный и осознанный выбор.

Он также несколько раз возвращался к вопросу об избиениях, "сыворотке правды", невыносимому психологическому давлению, которому он будто бы подвергается.

Протасевич заявил, что продолжает верить в то, во что верил - он не перекрасился, не изменил себе, не наступил на собственное горло.





Я не изменил своим политическим убеждениям. Я могу честно и открыто сказать перед камерами: я не буду сторонником Президента, я его уважаю. Я не буду его сторонником. Настоящими заложниками всей этой ситуации стала Софья и мои родители… Их использую в качестве заложников. Хочу обратиться к ним: со мною все в порядке, не переживайте. Роман Протасевич

Вел себя Протасевич уверенно и свободно, на вопросы отвечал легко и бодро, много шутил. На человека, который подавлен, находится под гнетом чудовищного стресса или опасающегося чего-то до дрожи, он никак похож не был.