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"Инвестиции в БЕЛАЗ с крупным ежемесячным доходом" - очередная уловка мошенников
Мошенники предлагают "инвестировать" в деятельность БЕЛАЗа, пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу предприятия.
"БЕЛАЗ не имеет никакого отношения к распространяемой в интернете информации по привлечению граждан к инвестированию в деятельность предприятия с крупным ежемесячным денежным доходом", - отметили в пресс-службе.
Белорусов предупредили: нельзя переходить по подобным ссылкам на сайты и ни в коем случае нельзя оставлять персональные данные, если все же на них зашли.
Фото:pixabay.com
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