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Инвестиции в будущее через прошлое: как будут распределены заработанные на республиканском субботнике средства

35 % собранных на субботнике средств пойдут на обустройство республиканского патриотического центра в Брестской крепости. Объект провозглашен Всебелорусской молодежной стройкой. Здесь планируется современная масштабная спортивная площадка и палаточный городок.


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Оченьприятно, что в таком знаковом замечательном месте строится патриотический объект, где наша молодежь будет проходить школу мужества и патриотизма. И, конечно, мы не могли остаться в стороне. Скажу, что в том числе и прокуратурой проводится очень большая работа по восстановлению исторической памяти.Вот совсем недавно мы обнаружили в Ивановском районе новое место злодеяний фашистов с захоронением мирных граждан.
Виктор Климов, прокурор Брестской области
Очень важно, чтоб все белорусы подключались к субботнику, принимали участие, потому что мы все это делаем именно для себя, для нашей страны. Для того чтобы она была благоустроена, красива.
Анна Пенер, старший помощник прокурора г. Бреста


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На мемориальный комплекс "Детям - жертвам войны" - 35 %

Еще 35 % собранных средств направят на реконструкцию мемориального комплекса "Детям - жертвам войны" в агрогородке Красный Берег Гомельской области. Это единственное место в СНГ, где увековечена память малолетних узников. Место, которое в мае 1944-го стало сборным пунктом для детей со всей округи. Отсюда некоторых отправляли на каторжные работы в Германию, другие становились донорами для немецких солдат.


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Через страшные мучения лагеря прошли около 2 тыс. детей. Это скорбное место стало ключевым во время субботника в Гомельском регионе. Участники почтили память жертв фашизма и пополнили яблоневый сад молодыми саженцами.

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