Инвестиции в будущее через прошлое: как будут распределены заработанные на республиканском субботнике средства

Оченьприятно, что в таком знаковом замечательном месте строится патриотический объект, где наша молодежь будет проходить школу мужества и патриотизма. И, конечно, мы не могли остаться в стороне. Скажу, что в том числе и прокуратурой проводится очень большая работа по восстановлению исторической памяти.Вот совсем недавно мы обнаружили в Ивановском районе новое место злодеяний фашистов с захоронением мирных граждан.

Виктор Климов, прокурор Брестской области