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Инвестиции в здоровье - в Минске проходит модернизация 6-й клинической больницы и строится новое здание наркологического диспансера

Социальную инфраструктуру развивают в столице. Начали модернизацию клинической больницы № 6. Новое здание наркологического диспансера возведут в Партизанском районе. А в Ленинском (на Маяковского) построят медцентр. Появятся стоматологическая поликлиника, центр эндокринологии и корпус реабилитации. Открытие пройдет в конце 2023 - начало 2024 года.

Сейчас активизировалось строительство многофункционального комплекса Газпром. Разработана документация на шесть первых этажей. И уже заключен договор на разработку всего комплекса. Часть работ будет выполнена в этом году, часть в следующем.
Виталий Зизов, директор КУП "Минскпроект"

Кроме того, в этом году планируют завершить реконструкцию здания бывшего автовокзала "Восточный". На его месте появится городской технический центр для детей и молодежи. Среди образовательных направлений, например, робототехника, авиа-, судо- и авто- моделирование.

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