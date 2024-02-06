Инвестиции в здоровье - в Минске проходит модернизация 6-й клинической больницы и строится новое здание наркологического диспансера

Сейчас активизировалось строительство многофункционального комплекса Газпром. Разработана документация на шесть первых этажей. И уже заключен договор на разработку всего комплекса. Часть работ будет выполнена в этом году, часть в следующем.

Виталий Зизов, директор КУП "Минскпроект"