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Инвестиционные монеты - новые возможности в сбережениях появятся в Беларуси
В 2025 году Нацбанк Беларуси планирует отчеканить на собственных мощностях инвестиционную монету. Об этом 15 мая говорили в Гомеле на ювелирном предприятии "Кристалл". Здесь уже выпускают слитки из золота и серебра. И готовы осваивать новую технологию.
Маркировка изделий - гарант качества
Как алмазы превращаются в бриллианты, и ни один из них не похож друг на друга - об этом на предприятии могут говорить часами. А еще о том, что не все настоящее, что блестит. Только на рынке ЕАЭС до 40 % контрафакта. Белорусы первыми стали маркировать свое.
Драгоценные металлы - выгодное вложение денег
О прошлом, настоящем и будущем говорили сегодня с главой Нацбанка. Регулятор тоже среди заказчиков золотых слитков, которые белорусы покупают как средство вложения денег в драгоценный металл.
Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:
"Такого рода вклады всегда считались защитным активом. Конечно, сейчас немного нетипичная ситуация, в последние годы связана с резким ростом стоимости золота, вложение в которое обеспечило для инвесторов гораздо большую доходность, чем вложение в другие инструменты. Но если брать более длинный период, то заработок, если можно так сказать, на вложениях в драгоценные металлы, в драгоценные камни и так далее, он не такой, может быть, большой, как от вложений в другие инструменты, в акции, в облигации, в ценные бумаги, в депозиты, но, тем не менее, он стабильный и практически никогда не приносит убытков".
По словам Головченко, то, что происходит в мире, больше связано с мировой турбулентностью, с неопределенностью - геополитической, торговой, экономической, поэтому проявляется интерес к такого рода инвестициям.
Цена унции бьет рекорды
Цена золота на мировом рынке бьет рекорды - более 3 тыс. долларов за унцию. Исторические максимумы обновляются. Даже профессионалы отрасли удивляются.
Производственному объединению "Кристалл" уже больше 50 лет. Когда-то таких предприятий в Союзе было только 7, да и сейчас это штучное производство: от огранки алмазов до готовых ювелирных изделий и золотых и серебряных слитков.
Модернизация производства повысила качество продукции
Здесь есть и кропотливый ручной труд, который не каждый выдержит - в день опытный мастер обрабатывает до 10 камней, а также машинный. Например, лазерная огранка. Модернизация позволила обновить оборудование, и этот процесс еще идет.
Андрей Юдицкий, литейщик художественных изделий гомельского ПО "Кристалл":
"В данный момент происходит отливка будущих ювелирных изделий из золота 585-й пробы. Также здесь отливается и серебро, и белое золото, различные сплавы. Оборудование хорошее, работает качественно".
Золотые изделия скупают для переплавки
Сырье - золото - закупают извне. А вот за скупку внутри страны отвечает Минфин. Это и промышленный лом, да и белорусы сдают ненужное.
Юрий Селиверстов, министр финансов Беларуси:
"Только это предприятие порядка 100 кг скупает у населения. И это, в общем-то, является основой для сырья и дальнейшего производства. Это позволяет сохранять валюту, не покупать золото за рубежом и удешевить производство".
Золотые слитки
Два с половиной года слитки разного номинала здесь производят активно. До 100 граммов уже выпустили не менее 50 тыс. штук и 90 % уже продано. Номинал разный, но в целом это до 800 кг. Сегодня обсуждали и производство инвестиционных монет на этих площадях. Это инициатива Нацбанка.
Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:
"Национальный банк осуществляет выпуск большой номенклатуры инвестиционных памятных монет. Но в силу разных причин, конечно, подавляющее большинство заказов до настоящего времени размещалось в иностранных государствах. Когда-то это были и недружественные, и дружественные, сейчас только в дружественных. Но, тем не менее, здесь тоже присутствует необходимость импортозамещения. И с учетом технологического уровня предприятие способно осуществить чеканку таких монет на достаточно высоком уровне. Конечно, надо определенное дооснащение производства сделать".
Председатель правления Национального банка Беларуси отметил, что Национальный банк выступил с инициативой, чтобы Беларусь была независимой в таком производстве. "Это достаточно знаковая тема, наверное, для любого государства, - чеканка собственных монет из драгоценных металлов. Сегодняшние решения, которые мы приняли, позволят нам уже в этом году на собственных мощностях выпустить инвестиционную монету", - подчеркнул он.
Инвестиционные монеты
Главное, конечно, технология. И ее будут оттачивать. Ведь каждый слиток в Нацбанке проверяют вручную. И пройти контроль не так-то просто.