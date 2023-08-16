Ионов про iPhone: С собой мы носим жучок, который в режиме онлайн 24х7 следит за нашими действиями

Почему чиновникам лучше отказаться от айфонов, какой вред мобильник может нанести национальной безопасности - в проекте "Тренды" рассказал правозащитник, глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов.

По словам эксперта, цифровая гигиена сегодня входит в ежедневные обиход для российских министерств и ведомств в результате того, что бывшие западные партнеры окончательно проявили себя и уже не скрывают, что ведут техническую разведку через смартфоны, планшеты, компьютеры, особенно марки Apple. "Мы говорим о том, что с собой мы носим жучок, который в режиме онлайн 24х7 следит за нашими действиями, записывает наши разговоры, записывает и фиксирует то, какую переписку, в том числе и деловую, мы ведем через электронную почту, через мессенджеры", - сказал правозащитник.

Те технические устройства, которые являются современными, которые мы используем на повседневной основе, они за нами, по сути, шпионят, наблюдают, дают нашу геопозицию, геолокацию, дают возможность читать наши переписки, в том числе и в закрытых чатах. Я это знаю сам. Александр Ионов, глава российского антиглобалистского движения, правозащитник

В Соединенных Штатах на меня заведено уголовное дело по политическим мотивам, объявлена награда в 10 млн долларов за мою поимку. В обвинении имеются так называемые блоки с перепиской якобы с моего телефона. Поэтому они не скрывают, что все вопросы, связанные с этой конфиденциальностью, шифрованием данных, если, условно говоря, вы подписываете это, не значит, что это будет в отношении вас соблюдаться, потому что в Америке действует свое законодательство, которое выше, чем норма международного права. Естественно, если они сочтут, что вы интересны как субъект наблюдения с точки зрения национальной безопасности, то вас, знаете, могут даже пытать.

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