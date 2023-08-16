3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Ионов про iPhone: С собой мы носим жучок, который в режиме онлайн 24х7 следит за нашими действиями
Почему чиновникам лучше отказаться от айфонов, какой вред мобильник может нанести национальной безопасности - в проекте "Тренды" рассказал правозащитник, глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов.
По словам эксперта, цифровая гигиена сегодня входит в ежедневные обиход для российских министерств и ведомств в результате того, что бывшие западные партнеры окончательно проявили себя и уже не скрывают, что ведут техническую разведку через смартфоны, планшеты, компьютеры, особенно марки Apple. "Мы говорим о том, что с собой мы носим жучок, который в режиме онлайн 24х7 следит за нашими действиями, записывает наши разговоры, записывает и фиксирует то, какую переписку, в том числе и деловую, мы ведем через электронную почту, через мессенджеры", - сказал правозащитник.
Те технические устройства, которые являются современными, которые мы используем на повседневной основе, они за нами, по сути, шпионят, наблюдают, дают нашу геопозицию, геолокацию, дают возможность читать наши переписки, в том числе и в закрытых чатах. Я это знаю сам.
В Соединенных Штатах на меня заведено уголовное дело по политическим мотивам, объявлена награда в 10 млн долларов за мою поимку. В обвинении имеются так называемые блоки с перепиской якобы с моего телефона. Поэтому они не скрывают, что все вопросы, связанные с этой конфиденциальностью, шифрованием данных, если, условно говоря, вы подписываете это, не значит, что это будет в отношении вас соблюдаться, потому что в Америке действует свое законодательство, которое выше, чем норма международного права. Естественно, если они сочтут, что вы интересны как субъект наблюдения с точки зрения национальной безопасности, то вас, знаете, могут даже пытать.
Смотрите "Тренды" ЗДЕСЬ
Вопросы безопасности, в том числе и для союзников Соединенных Штатов, сегодня стоят в приоритете, уверен эксперт. "В США все чаще пытаются все-таки не использовать мобильные телефоны уже потому, что мы все помним скандалы с прослушкой телефонов Ангелы Меркель и премьер-министра Венгрии Орбана, - напомнил Александр Ионов. - Они даже Зеленскому не доверяют и тоже слушают его телефон и телефоны его команды. Об этом тоже можно найти информацию в документах из даркнета. Прослушиваются и фиксируются все для того, чтобы в удобный момент на вас завести уголовное дело. И когда вы выедете за пределы своей страны, например, в отпуск, там вас могут схватить, арестовать и вывезти, например, в Соединенные Штаты".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Парламентарии Беларуси и России соберутся в Санкт-Петербурге для решения важнейших вопросов
Антонина Кошель расскажет о самом сокровенном: пути к триумфу, личной драме и звездной команде
Брестской таможне - 85 лет: под ее контролем один из самых напряженных участков границы ЕАЭС
"Время выбрало нас": в 1993 году у молодой Беларуси появились новые проблемы на несколько лет вперед
В мире
Все
Банан и клейкая лента - цена нашумевшей инсталляции повергла в шок
Форд объявил о сокращении 4 тыс. рабочих мест в Европе. Всему виной китайцы
Более 65 человек погибли после израильского удара по больничному комплексу в секторе Газа - Al Jazee
На саммите G20 четко прослеживалось - мир требует уважения государств и отмены доминирования
Регионы
Все
Происшествия
Все