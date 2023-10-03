Иосиф Пригожин стал гостем программы "Скажинемолчи"

Задача менеджера и продюсера - уметь продать талант. Чем отличаются западные люди, особенно американская индустрия, как она построена? Они могут продать фантик без конфетки, и вы будете абсолютно уверены, что вы съели эту конфетку и вам было хорошо. А мы делаем хорошо конфетки, но не умеем делать фантики. Поэтому нам нужно научиться делать и конфетки, и фантики. И уважать тех, кто готов помочь талантливым людям продвигать их.

Иосиф Пригожин, продюсер, наставник шоу "Фактор.by"

