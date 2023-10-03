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Иосиф Пригожин стал гостем программы "Скажинемолчи"
Каких артистов в своей команде мечтает увидеть Иосиф Пригожин, почему не смог отказаться от предложения стать наставником "Фактор.by", а также какова его судейская стратегия? В третьем сезоне популярного музыкального телепроекта известный продюсер будет набирать потенциальных звезд белорусской и даже российской сцены.
О своих возможностях и перспективах молодых исполнителей он откровенно рассказал в программе "Скажинемолчи". А еще поделился взглядами на музыкальные тренды и дал дельные советы тем, кто только начинает карьеру.
Задача менеджера и продюсера - уметь продать талант. Чем отличаются западные люди, особенно американская индустрия, как она построена? Они могут продать фантик без конфетки, и вы будете абсолютно уверены, что вы съели эту конфетку и вам было хорошо. А мы делаем хорошо конфетки, но не умеем делать фантики. Поэтому нам нужно научиться делать и конфетки, и фантики. И уважать тех, кто готов помочь талантливым людям продвигать их.
"Если я кого-то запримечу, это как ярмарка. Поэтому "Фактор.by" - это возможность. Люди, которые приходят к нам на программу, должны понимать, что мы в данном случае выступаем не судьями даже, а покупателями. И вы приходите на ярмарку - вы должны себя продать", - отметил продюсер.
Полную версию интервью смотрите ЗДЕСЬ.
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