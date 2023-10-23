Иосиф Станевский о том, что приведет прихожан в святыню

Сегодняшний день - наш день, считает митрополит. Вопросы решаются, но не все сразу, потихоньку. И первая задача - это кадры. "Много святынь, приходов, которые не имеют своего священника, настоятеля. А это плохо, потому что паства должна иметь своего пастыря, который будет с ними каждый день пребывать, каждый день молиться, входить в их жизнь, разговаривать, тогда он лучше прочувствует. Верующих много, но нам нужны еще смелые. Новые храмы строятся, особенно в Минске. На Могилевщине есть приходы и святыни, но, к сожалению, очень мало людей, которые шли бы в эти святыни. Не только молиться, а как мы возвращаемся в наш родительский дом - туда, где наши первые слова "верю" и "люблю", где теплота, уют, чувство беспечности, потому что там папа. Именно так должен восприниматься приходской костел нашими верующими, - считает Иосиф Станевский. - И когда они это прочувствуют, они придут. А когда придут, помогут, потому что будут понимать, что этот дом нуждается в ремонте, в уборке, в трепете. Важно, чтобы человек прочувствовал сердцем".