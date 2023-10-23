3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Иосиф Станевский о том, что приведет прихожан в святыню
Два года назад, 23 октября 2021-го, в кафедральном соборе Пресвятой Богородицы в Минске состоялась церемония вступления Иосифа Станевского в должность митрополита Минско-Могилевского. О личном и служении в режиме 24/7 он рассказал в эксклюзивном интервью на "Беларусь 1".
Надо быть с народом, надо ощущать его, говорит митрополит. На месте прихожан он бывает не часто, только во время молитв, бдений, когда и занимает место вместе с верующими в храме.
Смотрите все интервью ЗДЕСЬ
Иосиф Станевский возглавляет католическую церковь Беларуси уже два года. "Входить в историю - это не значит просто переворачивать карточки в альбоме и смотреть, как было", - уверен глава католической церкви Беларуси.
Сегодняшний день - наш день, считает митрополит. Вопросы решаются, но не все сразу, потихоньку. И первая задача - это кадры. "Много святынь, приходов, которые не имеют своего священника, настоятеля. А это плохо, потому что паства должна иметь своего пастыря, который будет с ними каждый день пребывать, каждый день молиться, входить в их жизнь, разговаривать, тогда он лучше прочувствует. Верующих много, но нам нужны еще смелые. Новые храмы строятся, особенно в Минске. На Могилевщине есть приходы и святыни, но, к сожалению, очень мало людей, которые шли бы в эти святыни. Не только молиться, а как мы возвращаемся в наш родительский дом - туда, где наши первые слова "верю" и "люблю", где теплота, уют, чувство беспечности, потому что там папа. Именно так должен восприниматься приходской костел нашими верующими, - считает Иосиф Станевский. - И когда они это прочувствуют, они придут. А когда придут, помогут, потому что будут понимать, что этот дом нуждается в ремонте, в уборке, в трепете. Важно, чтобы человек прочувствовал сердцем".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе