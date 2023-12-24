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Иосиф Станевский: Рождество Христово - это время чудес
Рождество Христово- это время чудес и самого большого чуда мира, когда Бог становится человеком. Такое мнение в программе "Главный эфир"высказал митрополит Минско-Могилевский Иосиф Станевский.
"Большего подарка Бог не мог преподнести человеку. Сегодня все зависит от нас, как мы примем этот подарок", - сказал Иосиф Станевский.
При входе в каждый костел можно увидеть вертеп, который погружает в дни, когда родился Иисус Христос. "Все в этом имеет глубокий смысл. Здесь нужно погрузиться в теологию, любовь и понять, что Бог унижается, Он становится человеком, чтобы человек Его не боялся. Раньше люди воспринимали Бога как судью, который приходит, чтобы поставить человека на место", - рассказал митрополит.
СмотритеинтервьюИосифаСтаневского программе "Актуальное интервью"на "Беларусь 1"ЗДЕСЬ
Он также поделился историей Рождества. "В этом году исполняется 800 лет с того момента, когда в первый раз святой Франциск Ассизский пригласил своих сельчан с козами, курами, овцами принять участие в символическом праздновании. Они слышали о рождестве Иисуса Христа, но у них не было радости, - отметил Иосиф Станевский. - Когда человек участвует в этом, то лучше чувствует эту ситуацию и тот момент, когда родился Иисус".
Митрополит добавил, что каждый должен делиться информацией и переживаниями после встреч с Богом. "Необходимо, чтобы слово превращалось в истину и подкреплялось делом. Хотелось бы, чтобы мы любили, замечали, уважали друг друга, помогали, спрашивали, чтобы у нас было больше общения", - пожелал он.
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