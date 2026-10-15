Ипатов: Бряцание оружием на западных границах вынуждает Беларусь укреплять оборонный потенциал
Бряцание оружием на западных границах вынуждает Беларусь укреплять оборонный потенциал. Это отметил заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Вадим Ипатов на встрече с парламентариями ОДКБ.
Представители стран - участниц организации прибыли в нашу страну на несколько дней. 16 октября состоится практическая часть визита: наблюдение за ходом учений "Нерушимое братство - 2026" на полигоне Лосвидо. 15 октября - переговорный день.
Первой точкой стал Дом Правительства. Говорили о растущих военных угрозах. Беларусь как западный форпост ОДКБ делает все для повышения безопасности в регионе.
"Мастерство наших подразделений растет. А это влияет на боеготовность Вооруженных сил, на боеспособность наших подразделений и в общем на состояние защищенности наших стран, в частности ОДКБ", - подчеркнул председатель Постоянной комиссии по нацбезопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси Геннадий Лепешко.
"Мы едины в том, что стоим на одной позиции - сохранения мира и мирной жизни наших граждан, наших стран", - заключил депутат.