Ипатов: Все наши ценности связаны с нашей историей

Белорусы прекрасно знают цену возможности жить под мирным небом и растить новые поколения потомков победителей. Беларусь ярко, красочно и душевно отметила 82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Расскажем, как сегодня белорусы хранят память тех лет.

Белорусы отметили День Независимости

Минск планировали взять 27 июня 1941 года. Но он продержался еще двое суток. Беларусь планировали стереть с лица земли, а она 82-й раз встречает День Независимости. Это праздник, который никогда не станет просто днем в календаре. Слишком много потерь. Слишком дорогая цена. Наша страна-партизанка оказалась крепче стали. И главный подарок, который мы можем сделать, - помнить и чтить правду тех роковых лет.

Курган Славы - священное место для каждого белоруса. Именно здесь, где каждый метр земли пропитан подвигом, Беларусь встречает свой главный праздник. В Минском котле в ходе победоносной наступательной операции "Багратион" была уничтожена 105-тысячная группировка немецких войск. Три тяжелейших года в условиях оккупации и физического уничтожения мирных жителей не сломили белорусов. Склонив головы в минуте молчания, каждый вспомнил о своем герое. Война не обошла стороной ни одну белорусскую семью.

Алые как символ Победы цветы с самого раннего утра 3 июля до позднего вечера несли тысячи неравнодушных: высшие должностные лица, семьи с детьми, ветераны и иностранные гости, для которых приезжать в столицу в День Независимости - уже традиция. К Вечному огню шли благодарные потомки Победителей, чтобы в очередной раз сказать спасибо за мир.

Андрей Кривошеев, председатель правления Белорусского союза журналистов:

"Помним о том, что всего 218 минчан вышло встречать освободителей. Помним о том, что саму столицу собирались перенести в город Могилев. Но мужество, патриотизм и преданное служение минчан, которые восстановили свой любимый город, - это наша большая ценность. Мы заглядываем за горизонт, в будущее. Об этом говорил Президент в своем масштабном турне. Об этом говорит каждый белорус, который сегодня вместе со всей страной празднует День Независимости".

Вадим Ипатов, зампредседателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Все наши ценности связаны с нашей историей, причем с самыми яркими историческими событиями, которые были в нашей стране. И сегодня невозможно без волнения говорить эти слова, поскольку 3 Июля и 9 Мая - это те праздники, которые нам подарило поколение людей, не пощадивших своих жизней ради сегодняшней мирной, стабильной и светлой жизни".

Под пронзительно синим небом жить и строить будущее нашей страны - самый строгий наказ поколения победителей. Их потомки сегодня не только помнят об этом, но и становятся трансляторами мирных смыслов во все уголках планеты: "Мы, потомки великих победителей, мы чтим и помним это. И когда знаешь, что твои предки своей жизнью отстояли наше право жить, трудиться, работать, мечтать на этой земле, ощущаешь то самое чувство гордости, которое откликается у нас как в сердце, так и в умах. А это, конечно, стимулирует нас на то, чтобы развивать дальше нашу независимую, суверенную и счастливую Беларусь".

Внутри Кургана Славы еще с 1969 года заложены капсула времени. Откроют ее лишь к столетию Победы - в 2045 году. А еще на Кургане - земля, которую люди везли со всех боевых уголков Беларуси. Тогда несли грунт. Сегодня несут цветы. Сильной наша страна стала не вчера. Она стала сильной в 44-м, когда поднялась из руин. А процветающей остается по сей день. И это монументально.