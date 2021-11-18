Ирак эвакуирует из Минска беженцев, потерявших надежду пробиться в Европу, рейс готовится к вылету

Борт Iraqi Airways готовится к вылету из Национального аэропорта Минск. Не все беженцы выдержали испытание польской демократией: газ, ледяная вода, светошумовые гранаты и пытка сиренами ночью - такая агрессия сделала свое дело. Именно поэтому часть беженцев согласились вернуться домой. Как сообщили в посольстве Ирака в России, такие рейсы для эвакуации будут организовывать по мере поступления заявок. Сегодня на самолет было зарегистрировано более 400 человек. Корреспонденты Агентства теленовостей работают в Национальном аэропорту Минск.



На прямую связь со студией сейчас выходит Наталья Бреус. Эти люди уезжают, потому что не выдержали польского произвола и жестокости.



Под струями водометов с непонятным содержимым может растаять любая решительность добраться до Германии, куда их звали. Особенно, если у вас маленькие дети на руках. Многие люди болеют, переполнены страхами за семью, у кого-то просто нет сил больше терпеть издевательства Польши, поэтому они решили вернуться домой. Вот что они говорили перед вылетом.



Со своей стороны Минск делает все, чтобы помочь беженцам и на границе, отправляя тех, кто хотел домой. Просто мы не прикрываемся мнимыми ценностями, а делаем реальные дела, чтобы разрешить ситуацию с беженцами.