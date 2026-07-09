Иран чувствует себя на коне, считает политолог Ордуханян

Усилится ли военная конфронтация в Ближневосточном регионе после прекращения перемирия между США и Ираном? Своим мнением на этот счет поделился политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

По его словам, если бы у США и их союзников были возможности военно-технического решения этой проблемы, они бы давным-давно это сделали, и ни о каких переговорах речь тогда бы не шла.

"Америка идет на переговоры только тогда, когда ее вынуждают к этому. Сейчас Иран, безусловно, чувствует себя абсолютно, что называется, на коне. И спуску давать не собирается. И если кто-то на Западе думает, что Иран забыл смерть невинно убиенных девочек, тысяч человек гражданского населения, то он глубоко ошибается, - сказал Рафаэль Ордуханян. - Иран - это имперская традиция. И я, кстати, хочу поздравить Израиль и Соединенные Штаты Америки. Может быть, Натаньяху и Трамп помимо всего прочего войдут в историю еще потому, что они создали мощную региональную сверхдержаву под названием Иран. А на Востоке силу уважают, любят и стараются к ней примкнуть. И я думаю, что вот эти действия Ирана сейчас как раз и отображают изменение ситуации, которая сейчас происходит там".