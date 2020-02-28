Иранский студент, зараженный коронавирусом, находится под наблюдением врачей. Комментарий министра здравоохранения

У студента из Ирана, у которого в Беларуси выявлен коронавирус, минимальные признаки нарушения здоровья. Парень чувствует себя удовлетворительно. Об этом сегодня журналистам заявил министр здравоохранения. Как стало известно, заболевший - студент БНТУ. Он проживал на одной из съемных квартир столицы. Все контактирующие с ним люди также госпитализированы в инфекционную больницу. По словам Владимира Караника, в связи с обнаружением коронавируса, БНТУ переходит на индивидуальный график обучения.



C подозрением на коронавирус в Брестскую инфекционную больницу госпитализированы несколько граждан Беларуси. По словам главы Министерства здравоохранения, это студентка Миланского университета и ее родители. Признаков заболевания Covid-19 ни у кого не выявлено.

