Иранский журналист о том, как в Иране проходит подготовка к президентским выборам

Ближний Восток - один из ключевых регионов, где разворачиваются центральные события. После трагедии с главой Ирана к стране приковано особое внимание. Как в Иране проходит подготовка к президентским выборам, в программе "Тренды" рассказал международный иранский журналист Хаял Муаззини.

Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи в своих выступлениях сделал акцент на том, что народ должен активно участвовать в президентских выборах и выбрать такого человека, который будет решать внутренние проблемы, укреплять экономическую и внешнюю политику Ирана. Народ Ирана должен активно участвовать в этих выборах, рассказал журналист.

Говоря об обстановке внутри страны, Хаял Муаззини отметил, что как у каждой семьи бывают недостатки и проблемы, внутри Ирана тоже есть свои проблемы: и курс доллара, и инфляция. "Наш покойный президент Ибрагим Раиси очень активно работал над тем, чтобы снизить инфляцию, а также снизить курс доллара. И это было видно. Удачная была политика", - считает он.

Хаял Муаззини рассчитывает, что будущий президент тоже будет активно работать над этими вопросами и решать внутренние проблемы Ирана. "Народ ожидает в первую очередь, что будущий президент будет интересоваться как Ибрагим Раиси, который сам ездил по городам, знакомился с проблемами народа и старался решать важные проблемы народа".

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Отвечая на вопрос, стоит ли ожидать изменений во внешнеполитическом курсе страны после президентских выборов, журналист заверил, что изменения будут в хорошем ключе.

"Когда произошло трагическое событие - крушение вертолета нашего президента, тогда выступил верховный лидер Исламской Республики Ирана аятолла Хаменеи. Он сказал, что происходящее событие не повлияет на внешнюю и внутреннюю политику Ирана.