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Иранский журналист о том, как в Иране проходит подготовка к президентским выборам
Ближний Восток - один из ключевых регионов, где разворачиваются центральные события. После трагедии с главой Ирана к стране приковано особое внимание. Как в Иране проходит подготовка к президентским выборам, в программе "Тренды" рассказал международный иранский журналист Хаял Муаззини.
Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи в своих выступлениях сделал акцент на том, что народ должен активно участвовать в президентских выборах и выбрать такого человека, который будет решать внутренние проблемы, укреплять экономическую и внешнюю политику Ирана. Народ Ирана должен активно участвовать в этих выборах, рассказал журналист.
Говоря об обстановке внутри страны, Хаял Муаззини отметил, что как у каждой семьи бывают недостатки и проблемы, внутри Ирана тоже есть свои проблемы: и курс доллара, и инфляция. "Наш покойный президент Ибрагим Раиси очень активно работал над тем, чтобы снизить инфляцию, а также снизить курс доллара. И это было видно. Удачная была политика", - считает он.
Хаял Муаззини рассчитывает, что будущий президент тоже будет активно работать над этими вопросами и решать внутренние проблемы Ирана. "Народ ожидает в первую очередь, что будущий президент будет интересоваться как Ибрагим Раиси, который сам ездил по городам, знакомился с проблемами народа и старался решать важные проблемы народа".
Смотрите программу "Тренды" ЗДЕСЬ
Отвечая на вопрос, стоит ли ожидать изменений во внешнеполитическом курсе страны после президентских выборов, журналист заверил, что изменения будут в хорошем ключе.
"Когда произошло трагическое событие - крушение вертолета нашего президента, тогда выступил верховный лидер Исламской Республики Ирана аятолла Хаменеи. Он сказал, что происходящее событие не повлияет на внешнюю и внутреннюю политику Ирана.
Журналист рассказал, что две недели спустя пообщался с высокопоставленным генералом Корпуса стражей исламской революции Ирана господином Амир-Али Хаджизаде и спросил, повлияют ли происходящие события на отношения с дружественными, союзническими странами как Россия и другими. "Он ответил на мой вопрос, что никакого изменения не будет. Наоборот, будут измененияв хорошем направлении. Мы будем укреплять наши отношения еще больше, мы будем совместно реализовывать еще много проектов. Так что не стоит беспокоиться", - сказал Хаял Муаззини.
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