Ирина Довгало: Сегодня Беларусь находится не в обороне, а в информационном наступлении

14 сентября видеохостинг YouTube заблокировал канал ток-шоу "По существу" (принадлежал СТВ), Первый национальный канал Белорусского радио, радио "Сталіца", радио "Культура" (принадлежали Белтелерадиокомпании).

Нужно ли в ответ вводить какие-либо меры, разобрались с зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Ириной Довгало в "Актуальном интервью".

Напомним, что до блокировки каналов, перечисленных выше, закрытию подверглись каналы ОНТ, БЕЛТА и СТВ. "Отсутствие ответных шагов со стороны Беларуси их пугает больше, потому что вещание не прекращается, а количество подписчиков не уменьшается. Пугает оппонентов и правда. Белорусские информационные ресурсы дают истинную информацию, без переписываний и приукрашиваний", - отметила гостья интервью.

Белорусские СМИ в целом более взвешенные, интеллигентные, спокойные и аргументированные, по сравнению с крикливыми информисточниками в Европе или той же Украине. Немаловажна и картинка, где Беларусь достигла качества мирового уровня. К слову, в западных представлениях белорусы - люди второго сорта, однако белорусские СМИ транслируют в противовес правду, в которой граждане Беларуси не туземцы, а высокоинтеллектуальные, образованные люди, умеющие рассуждать и искать причинно-следственные связи.

Ирина Довгало

"Они хотят услышать какую свободу слова? Что хотят увидеть? Сегодня Беларусь спокойна и уверенна. Пусть где-то малой поступью, где-то гигантскими шагами, но мы идем вперед, какие бы санкции они ни вводили и какие бы ресурсы ни блокировали. Другой вопрос, что они лишают возможности своих жителей увидеть и насладиться красотой Беларуси, правдивой информацией, которая, правда, для них (западных политиков. - Прим. news.by) неинтересна. Они не воспринимают, например, эту информацию как важную составляющую того же сохранения памяти и правды о Великой Отечественной войне. Мы это сохраняем, как и семейные ценности. Они закрыли канал "Культура", потому что это реальное продвижение нормальных человеческих ценностей", - выразила мнение зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

К слову, в своих СМИ Запад не рассказывает о запрещении на законодательном уровне называть в школах ребенка мальчиком или девочкой. За нарушение такого "правила" может наступить ответственность.

"Мы идем к системе уничтожения населения естественным путем. В белорусской Программе социально-экономического развития приоритетной является демографическая безопасность. Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает рожать детей. Всеми этими моментами в буквальном смысле пропитано информационное поле. Патриотизм, семейные ценности, сохранение страны - эти штрихи везде имеют свой вес. Недавно молодые специалисты приступили к работе. Наверное, каждый ресурс в том или ином ракурсе рассказывал о "плюшках" для молодых специалистов, о закрепляемости кадров", - обратила внимание собеседница. А это совершенно не устраивает западные элиты.

Пожалуй, у блокировок несколько целей - обесчеловечить, продать образ страшного врага и изменить сознание, а без информационной составляющей в таком случае не обойтись. По мнению Ирины Довгало, Беларусь сегодня уже находится не в обороне, а в информационном наступлении. "И это важный шаг информационного поля Беларуси, поскольку мы имеем успех, а успех на информационном поле им с белорусской стороны не нужен совсем", - заключила она.

Главное фото: magnific.com