Пять лет назад Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ "О добровольном страховании дополнительной накопительной пенсии". За это время к программе присоединились более 100 тыс. человек.

Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Ирина Костевич в "Актуальном интервью" рассказала, что такое дополнительная пенсия и как ее получить.

Каждый белорус переживает, на какие доходы он будет жить, когда достигнет пенсионного возраста и не сможет получать заработную плату. Для этого государство выстроило выплату государственной пенсии, но ее уровень не достигает 100 % от заработной платы.

Сегодня Беларусь соблюдает норматив, определенный Международной организацией труда, - 40 % от средней заработной платы по стране. Чтобы уровень дохода резко не обрушился, в Беларуси внедрили механизм самостоятельного накопления дополнительной пенсии. "Человек не одинок в этой системе, его поддерживает государство. Пенсию еще называют "3+3", хотя предусматривается выбор от 1 % до 10 % от заработной платы. Как только человек принимает решение, через нанимателя государство софинансирует тоже. 1 % уплатил человек и 1 % - государство (оно может отчислять до 3 %, а сам гражданин может накапливать до 10 %). В большинстве случаев белорусы пошли на "3+3", - объяснила гостья интервью.

Как работает накопление по тарифу 3 %

Представим работника в Беларуси с зарплатой 2 тыс. белорусских рублей. Он решает войти в систему и выбирает тариф 3 %.

3 % от 2 тыс. рублей = 60 рублей в месяц. Столько перечисляет сам работник. Столько же - 60 рублей - перечисляет государство через нанимателя (софинансирование).

За 12 месяцев человек накапливает 720 белорусских рублей. Государство за тот же год добавляет еще 720 рублей. Итого за год на личном счете формируется 1440 рублей - половина от человека, половина от государства.

Ирина Костевич

"Сумма капитализируется и сохраняется на личном счете человека. В системе есть и много бонусов. Сумма не облагается, например, подоходным налогом. Не дай бог человек, накапливающий деньги, умер. В таком случае деньги наследуется родственниками. Если даже он не достиг установленного пенсионного возраста. Если гражданин уже получал какую-то сумму, то тогда наследник получает остаток. Если человек теряет здоровье и получает I или II группу инвалидности, он имеет право снять деньги единовременно со счета и использовать на свои цели раньше наступления пенсионного возраста", - отметила председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

К слову, в ноябре 2025 года появились первые получатели дополнительной пенсии. В 2026-м уже 700 белорусам приходит на счет "вторая" пенсия. У каждого пенсионера ее размер разный. Во-первых, это зависит от выбранного процентного тарифа. Во-вторых, от уровня заработной платы, из которой уплачивались взносы. В-третьих, от периода уплаты, страхования в системе и определения срока выплаты.

Человек при выходе на пенсию вправе определить, сколько он будет получать накопленную сумму - 5 или 10 лет. Чем короче срок, тем больше выплата. И наоборот.

Также собеседница поделилась информацией, что максимальная выплата дополнительной пенсии у белоруса составляет 888 белорусских рублей. Для сопоставления: сегодня средняя пенсия по возрасту в стране равна 1125 рублям. "Государственная пенсия, скорее всего, у него другого размера, но именно персональная дополнительная составила более 800 белорусских рублей, - дополнила Ирина Костевич.

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