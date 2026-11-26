Ирина Костевич рассказала о выгоде накопления пенсии по системе "3+3"
Пять лет назад Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ "О добровольном страховании дополнительной накопительной пенсии". За это время к программе присоединились более 100 тыс. человек.
Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Ирина Костевич в "Актуальном интервью" рассказала, что такое дополнительная пенсия и как ее получить.
Каждый белорус переживает, на какие доходы он будет жить, когда достигнет пенсионного возраста и не сможет получать заработную плату. Для этого государство выстроило выплату государственной пенсии, но ее уровень не достигает 100 % от заработной платы.
Сегодня Беларусь соблюдает норматив, определенный Международной организацией труда, - 40 % от средней заработной платы по стране. Чтобы уровень дохода резко не обрушился, в Беларуси внедрили механизм самостоятельного накопления дополнительной пенсии. "Человек не одинок в этой системе, его поддерживает государство. Пенсию еще называют "3+3", хотя предусматривается выбор от 1 % до 10 % от заработной платы. Как только человек принимает решение, через нанимателя государство софинансирует тоже. 1 % уплатил человек и 1 % - государство (оно может отчислять до 3 %, а сам гражданин может накапливать до 10 %). В большинстве случаев белорусы пошли на "3+3", - объяснила гостья интервью.
Как работает накопление по тарифу 3 %
- Представим работника в Беларуси с зарплатой 2 тыс. белорусских рублей. Он решает войти в систему и выбирает тариф 3 %.
- 3 % от 2 тыс. рублей = 60 рублей в месяц. Столько перечисляет сам работник. Столько же - 60 рублей - перечисляет государство через нанимателя (софинансирование).
- За 12 месяцев человек накапливает 720 белорусских рублей. Государство за тот же год добавляет еще 720 рублей. Итого за год на личном счете формируется 1440 рублей - половина от человека, половина от государства.
"Сумма капитализируется и сохраняется на личном счете человека. В системе есть и много бонусов. Сумма не облагается, например, подоходным налогом. Не дай бог человек, накапливающий деньги, умер. В таком случае деньги наследуется родственниками. Если даже он не достиг установленного пенсионного возраста. Если гражданин уже получал какую-то сумму, то тогда наследник получает остаток. Если человек теряет здоровье и получает I или II группу инвалидности, он имеет право снять деньги единовременно со счета и использовать на свои цели раньше наступления пенсионного возраста", - отметила председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси.
К слову, в ноябре 2025 года появились первые получатели дополнительной пенсии. В 2026-м уже 700 белорусам приходит на счет "вторая" пенсия. У каждого пенсионера ее размер разный. Во-первых, это зависит от выбранного процентного тарифа. Во-вторых, от уровня заработной платы, из которой уплачивались взносы. В-третьих, от периода уплаты, страхования в системе и определения срока выплаты.
Человек при выходе на пенсию вправе определить, сколько он будет получать накопленную сумму - 5 или 10 лет. Чем короче срок, тем больше выплата. И наоборот.
Также собеседница поделилась информацией, что максимальная выплата дополнительной пенсии у белоруса составляет 888 белорусских рублей. Для сопоставления: сегодня средняя пенсия по возрасту в стране равна 1125 рублям. "Государственная пенсия, скорее всего, у него другого размера, но именно персональная дополнительная составила более 800 белорусских рублей, - дополнила Ирина Костевич.
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