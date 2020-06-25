ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Ирина Еромкина: Надо думать своей головой. Я уважаю и ценю то, что есть у меня сейчас

Ирина Еромкина: Надо думать своей головой. Я уважаю и ценю то, что есть у меня сейчас

"Я строю сама свою жизнь и судьбу и никогда не ищу виноватых. Именно поэтому у меня нет недовольства или зависти к другим. Я всегда думаю своей головой, а не бросаюсь эмоционально куда-то в сторону, стоит кому-то только поманить… Я уважаю и ценю то, что есть у меня сейчас, - жизнь в спокойной стране, любимый театр и семью. Мои дети имеют все условия, ходят в детский сад и школу, я сама работаю в ведущем театре Беларуси - и могу сказать, что государство всегда поддерживало обе эти сферы, социальную и культурную. Что касается последней, то мы всегда можем обратиться за помощью в Министерство культуры, где нас услышат, помогут и пойдут навстречу"

, - высказала свое мнение

народная артистка БеларусиИрина Еромкина

.

Инфо:

СБ

Подписывайтесь на Telegram-канал

ATN_NEWS

Есть чем поделиться? Пишите

сюда

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все