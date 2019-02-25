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Ирина Костевич: Детские пособия увеличат в зависимости от количества детей в семье

Детские пособия увеличат в зависимости от количества детей в семье. Мера направлена на поддержку многодетных семей с низкими доходами. Об этом сегодня заявила Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич. Рассматривается и вопрос о возможности досрочного использования семейного капитала - инициативу планируют продлить. Важной мерой по стимулированию роста рождаемости станет обеспечение семей с детьми жильем.

В этом году Минтруда и соцзащиты также уделит внимание совершенствованию оплаты труда в бюджетной сфере, пенсионного обеспечения, внедрению заявительного принципа в сфере занятости и социальных услуг, национальной системы квалификаций, выполнению мероприятий по реализации Конвенции о правах инвалидов.

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