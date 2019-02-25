Ирина Костевич: Детские пособия увеличат в зависимости от количества детей в семье

Детские пособия увеличат в зависимости от количества детей в семье. Мера направлена на поддержку многодетных семей с низкими доходами. Об этом сегодня заявила Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич. Рассматривается и вопрос о возможности досрочного использования семейного капитала - инициативу планируют продлить. Важной мерой по стимулированию роста рождаемости станет обеспечение семей с детьми жильем.

