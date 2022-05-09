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Ирина Костевич и Игорь Брыло - гости выездной студии АТН

У Кургана славы продолжает работы наша выездная студия. На протяжении всего дня ее гостями были историки, актеры, певцы, спортсмены.

К нам присоединяется Екатерина Тихомирова (видео).

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