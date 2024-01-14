Министр о том, кому особенно важно воспользоваться возможностью накопительной пенсии

"Чуть больше года мы прожили с новым элементом накопительной системы. Более 21 тыс. человек воспользовались этим предложением со стороны государства. В основном активнее всего были женщины - более 70 %", - подчеркнула Ирина Костевич.

"Тем, кто рожден в 1970 году (женщины), и тем, кто рожден в 1960 году (мужчины), которым осталось 5-6 лет до пенсии, очень важно задуматься и идти в эту накопительную систему. За эти 5-7 лет можно действительно накопить дополнительную "подушку", "козырек" к своей пенсии.Это довольно важно", - подчеркнула министр труда и социальной защиты.