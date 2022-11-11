ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Ирина Костевич ответит на вопросы, которые затрагивают интересы каждого, в проекте "Вопрос номер один"

На вопросы, которые затрагивают интересы каждого белоруса, ответит министр труда и социальной защиты Ирина Костевич. Как работает пенсионная система и кто именно получит прибавку к пенсии уже в декабре? В чем преимущества программы добровольного накопительного пенсионного страхования? Куда и как можно потратить семейный капитал? И какие новеллы по инициативе Минтруда вносятся в Трудовой кодекс? Включайте "Беларусь 1" в субботу, 12 ноября, в 7 вечера.

Смотрите также:

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все