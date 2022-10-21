Ирина Костевич поздравила многодетного отца Андрея Бобкова

В Беларуси сегодня отмечают День отца. С подарками и поздравлениями в гости к многодетной семье Бобковых в деревню Каменка Бобруйского района приехала министр труда и соцзащиты Ирина Костевич. Родители воспитывают 10 детей: 6 родных и 4 приемных. Еще двое находятся под патронатом - девочек забирают из соцучреждения на выходные. Семья проживает в двухэтажном собственном доме, который построен с использованием средств семейного капитала. К праздничному дню Бобковы получили в подарок от гостей телевизор, корзину с фруктами и сладкие угощения.



Андрей Бобков, многодетный папа:

В свободное время мы в лес часто ездим, купаться ездим, разным таким занимаемся. Что-то чиним, что-то крутим, какие-то поделки делаем. Я рисую, у меня картины, в этом направлении двигаюсь, и дети занимаются со мной рядом. Ирина Костевич, министр труда и соцзащиты Беларуси:

Мы объявили такую акцию "Неделя родительской любви" с тем, чтобы не только родители осознали и прочувствовали ту ответственность, которая ложится на каждого, но и чтобы дети с большим уважением сказали своим родителям, с большой ответственностью, пониманием и теплотой: "Спасибо, мама и папа, за то, что вы у меня есть". День отца завершает Неделю родительской любви, которая стартовала 14-го октября.