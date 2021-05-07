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Ирина Костевич с подарками побывала в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Бориса Попкова

Продолжают получать поздравления те, кто встречал Великую Победу в далеком 1945 и стоял на страже родины. Участника Великой Отечественной войны Попкова Бориса с цветами, подарками и угощениями посетила министр труда и соцзащиты страны. Ирина Костевич также не осталась без сувенира. Ей вручили книгу о мужестве заславских солдат с именной подписью. Борису Попкову 94 года. У него четверо внуков и четверо правнуков. На службу ушел в 17 лет, был пограничником в Заславле. За боевые заслуги награжден орденом Отечественной войны, медалями "За освобождение Варшавы" и за "Победу над Германией". Встреча получилась душевная. За чашкой чая Борис Иванович поделился своими жизненными историями. В саду участника войны гости посадили два фруктовых дерева: яблоню и грушу.


Как жить? Любить родину прежде всего, любить семью свою, детей, друзей, работать честно, учиться кому положено, образование получить. Каждый на своем месте, где кто работает, отнестись по-человечески, чтобы здоровье было.
Борис Попков, ветеран Великой Отечественной войны
Это день, когда мы гордимся, что сделал наш народ. Конечно, это день, когда мы вспоминаем тех, кто, увы, не дожил до этого счастливого дня 9 Мая 2021 года. Конечно, это день, когда мы говорим слова благодарности. Благодарности тем, кто сделал нам эту победу, обеспечил это светлое небо и счастливую жизнь.
Ирина Костевич, Министр труда и социальной защиты Беларуси

Сегодня в стране 3300 ветеранов Великой Отечественной и 11 с половиной тысяч граждан, пострадавших от последствий войны.

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