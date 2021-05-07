Ирина Костевич с подарками побывала в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Бориса Попкова

Это день, когда мы гордимся, что сделал наш народ. Конечно, это день, когда мы вспоминаем тех, кто, увы, не дожил до этого счастливого дня 9 Мая 2021 года. Конечно, это день, когда мы говорим слова благодарности. Благодарности тем, кто сделал нам эту победу, обеспечил это светлое небо и счастливую жизнь.



Ирина Костевич, Министр труда и социальной защиты Беларуси

