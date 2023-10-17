Ирина Луканская: Хочется сохранить традиционный уклад, и в этом мы опираемся на молодежь

Личные встречи с избирателями, решение проблемных вопросов в округе, развитие социальной сферы и сохранение исторической памяти. Парламентарии выезжают в регионы, чтобы на местах оценить ситуацию, узнать настроение граждан и скорректировать законотворческую работу для повышения уровня жизни каждого конкретного человека. Как проходит рабочий день депутата в округе, репортаж Юрия Карнеловича.

Встреча с жителями улицы Ольги Соломовой в Гродно у депутата Ирины Луканской первая в графике рабочего дня. Несколько недель назад на приеме избиратели озвучили проблему: асфальт во дворах давно пришел в негодность. Решить вопрос с местным ЖЭСом не удавалось годами. В итоге парламентарий обратилась к городским властям. Совместными усилиями нашли выход.

В ЖЭС обращались, но сдвигов никаких не было, пока не обратились к депутату. Тогда уже дело пошло. Буквально вместе ходили, добивались этого. Благодаря строителям, дорогу сделали неплохо. Святослав Лукин, житель г. Гродно

Сохранение исторической памяти - важное направление для парламентариев

Еще одно обращение, но уже ветеранской организации города, пришлось рассматривать на международном уровне. Увековечить память погибших узников гродненского концлагеря - дело чести ради сохранения исторической памяти.

На этом месте в годы Великой Отечественной войны располагался немецкий концентрационный лагерь Шталаг-324. Здесь погибли более 40 тыс. человек - военнопленных и мирных жителей. Ветераны Гродно обратились к депутату округа помочь построить здесь мемориальный комплекс.

Вопрос был вынесен на уровень союзного парламента Беларуси и России. Решения уже приняты, и этой новостью Ирина Луканская поделилась с ветеранами.





"Просьба ваша и моя просьба была услышана. Было принято решение парламентом Союзного государства о выделении финансовых средств на реконструкцию мемориального комплекса Шталаг-324".

Социальные гарантии молодым мамам

В неделю родительской любви обязательная в рабочем графике встреча с мамами. В Гродненский перинатальный центр Ирина Луканская приехала с подарками. Одна из главных задач государства - повышение рождаемости, и для этого созданы все условия. В Беларуси 11 видов детских пособий, самый продолжительный в Европе декретный отпуск, выплачивается материнский капитал.

Сейчас мы прорабатываем законопроект, в соответствии с которым будет предоставлено право маме, сохранив 100-процентное пособие по уходу за ребенком, выйти на работу. И такие ситуации у нас бывают. Да, мама - хороший, ценный работник, ей есть кому ухаживать за ребенком. Пожалуйста, это выбор семьи. Ирина Луканская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Традиционные христианские ценности - приоритет для Беларуси

Ценности традиционной белорусской семьи были в центре внимания и на диалоговой площадке в гродненской школе. Старшеклассники смогли задать депутату свои вопросы и получить компетентные ответы.

Ирина Эдуардовна часто посещает наши мероприятия, помогает воспитывать нашу молодежь на живых примерах. Помогает нам, педагогам, помочь детям правильные цели в жизни расставить и приоритеты. Вита Мишкель, директор СШ № 15 имени Д.М. Карбышева г. Гродно

"Хочется, чтобы они поддержали нашу традиционную семью. Семью, где царит любовь и уважение, где мама, папа и дети. Где дети поддерживают родителей, родители, конечно, заботятся о детях. Очень хочется сохранить наш традиционный уклад. И в этом мы обязательно опираемся на нашу молодежь", - выразила надежду Ирина Луканская.