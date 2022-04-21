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Ирина Луканская посетила ряд торговых объектов в Гродно
Парламентарии Беларуси продолжают мониторинг цен на продукты питания по регионам. Депутат Ирина Луканская посетила сегодня ряд торговых объектов в Гродно. Внимание не только стоимости, но и качеству продукции. Отмечен достаточный ассортимент, соблюдение сроков хранения и приемлемые цены на отечественные продукты первой необходимости - молочные товары, бакалею, овощи, некоторое повышение стоимости на импортные продукты питания и свежую белокочанную капусту. В магазинах это объясняют небольшими ее запасами у производителей.
Есть необходимая полная линейка и бакалеи, и овощей, достаточно фруктов. Молодая капуста есть, она в достаточном количестве. Но цена ее порядка 5 рублей. Цены на яблоки отпущены тоже, и импортные яблоки, мы сразу увидели, насколько подорожали. Рынок диктует нам свои условия. А яблоки белорусского производителя по достаточно бюджетной цене.
Мнение покупателей:
Мука, подсолнечное масло - все, что привозное, все подорожало"
Заметно, что повышение, но особой разницы я не чувствую
На сахар повысились цены, он такой необходимый продукт, жизненный.
Все замечания и предложения, которые возникли в ходе мониторинга торговых объектов, парламентарии направят в Министерство антимонопольного регулирования и торговли.
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