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Ирина Луканская посетила ряд торговых объектов в Гродно

Парламентарии Беларуси продолжают мониторинг цен на продукты питания по регионам. Депутат Ирина Луканская посетила сегодня ряд торговых объектов в Гродно. Внимание не только стоимости, но и качеству продукции. Отмечен достаточный ассортимент, соблюдение сроков хранения и приемлемые цены на отечественные продукты первой необходимости - молочные товары, бакалею, овощи, некоторое повышение стоимости на импортные продукты питания и свежую белокочанную капусту. В магазинах это объясняют небольшими ее запасами у производителей.

Есть необходимая полная линейка и бакалеи, и овощей, достаточно фруктов. Молодая капуста есть, она в достаточном количестве. Но цена ее порядка 5 рублей. Цены на яблоки отпущены тоже, и импортные яблоки, мы сразу увидели, насколько подорожали. Рынок диктует нам свои условия. А яблоки белорусского производителя по достаточно бюджетной цене.
Ирина Луканская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Мнение покупателей:

Мука, подсолнечное масло - все, что привозное, все подорожало"
Ирина Луканская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси
Заметно, что повышение, но особой разницы я не чувствую
Покупатели делятся мнением
Ирина Луканская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси
На сахар повысились цены, он такой необходимый продукт, жизненный.
Ирина Луканская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Все замечания и предложения, которые возникли в ходе мониторинга торговых объектов, парламентарии направят в Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

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