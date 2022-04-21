Ирина Луканская посетила ряд торговых объектов в Гродно

Есть необходимая полная линейка и бакалеи, и овощей, достаточно фруктов. Молодая капуста есть, она в достаточном количестве. Но цена ее порядка 5 рублей. Цены на яблоки отпущены тоже, и импортные яблоки, мы сразу увидели, насколько подорожали. Рынок диктует нам свои условия. А яблоки белорусского производителя по достаточно бюджетной цене.

Ирина Луканская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси