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Ирина Луканская встретилась работниками больницы скорой медицинской помощи Гродно
Новые законы, направленные на укрепление безопасности страны, перспективы развития социальной политики государства,обстановка на международной арене. В Гродно проходят встречи депутатов Палаты представителей с трудовыми коллективами. Накануне с работниками больницы скорой медицинской помощи встретилась Ирина Луканская. Она рассказала о вопросах, которые обсуждались на встрече Президента с парламентариями, Конституционной комиссией и органами госуправления. В свою очередь медики внесли свои предложения по усовершенствованию трудового законодательства.
В родильном отделении больницы Ирина Луканская встретилась с молодыми мамами, у которых появились на свет малыши 1 июня, в День защиты детей. Депутат поздравила женщин с важным событием в их жизни и вручила памятные подарки.
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