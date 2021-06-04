Ирина Луканская встретилась работниками больницы скорой медицинской помощи Гродно

Новые законы, направленные на укрепление безопасности страны, перспективы развития социальной политики государства,обстановка на международной арене. В Гродно проходят встречи депутатов Палаты представителей с трудовыми коллективами. Накануне с работниками больницы скорой медицинской помощи встретилась Ирина Луканская. Она рассказала о вопросах, которые обсуждались на встрече Президента с парламентариями, Конституционной комиссией и органами госуправления. В свою очередь медики внесли свои предложения по усовершенствованию трудового законодательства.



В родильном отделении больницы Ирина Луканская встретилась с молодыми мамами, у которых появились на свет малыши 1 июня, в День защиты детей. Депутат поздравила женщин с важным событием в их жизни и вручила памятные подарки.



