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Ирина Паримон: У медицины - женские глаза и руки
В Беларуси за сутки зарегистрированы 930 пациентов с коронавирусом. Выписаны 713 человек. В большей степени борьба с COVID в нашей стране легла именно на женщин.
Как считает главная медсестра столичной инфекционной больницы Ирина Паримон, "у медицины - женские глаза и руки".
В ее подчинении почти 300 сотрудников среднего медперсонала, из которых около 90 % - представительницы прекрасного пола
В клинике Ирина работает уже 8-й год. Не понаслышке знает, что такое лихорадка, гепатит. А вот с COVID столкнулась впервые. И график стал намного жестче. Она входила в состав мониторинговой группы, которая целый год колесила по Беларуси, чтобы помочь другим справиться с эпидобстановкой.
Главная медсестра обошла "красные зоны" всех крупных областных больниц и сельских медучреждений. Своих детей первые полгода Ирина практически не видела. Как женщины выстояли сражение с COVID? О работе, которая стала больше, чем просто профессия. Репортаж из первых уст.
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