В Беларуси за сутки зарегистрированы 930 пациентов с коронавирусом. Выписаны 713 человек. В большей степени борьба с COVID в нашей стране легла именно на женщин.

Как считает главная медсестра столичной инфекционной больницы Ирина Паримон, "у медицины - женские глаза и руки".









В ее подчинении почти 300 сотрудников среднего медперсонала, из которых около 90 % - представительницы прекрасного пола

В клинике Ирина работает уже 8-й год. Не понаслышке знает, что такое лихорадка, гепатит. А вот с COVID столкнулась впервые. И график стал намного жестче. Она входила в состав мониторинговой группы, которая целый год колесила по Беларуси, чтобы помочь другим справиться с эпидобстановкой.