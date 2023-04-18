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Ирина Старовойтова дала совет абитуриентам, как выбрать будущую профессию
Ирина Старовойтова, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по восстановлению, науке, культуре и социальному развитию, в проекте "Успеть до полуночи" дала совет будущим абитуриентам.
"Выбирая ту или иную специальность, абитуриент в первую очередь должен ориентироваться на свои личные интересы. Не стоит выбирать себе профессию, потому что она модная и кем-то востребована. Нужно смотреть, соответствует ли это вашим интересам, способностям. Сможете ли вы найти себя в этой профессии? Потому что именно эта составляющая является одной из основных в успешности человека в жизни", - подчеркнула Старовойтова.
Больше подробностей о новациях в системе образования Беларуси смотрите
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