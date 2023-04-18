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Ирина Старовойтова дала совет абитуриентам, как выбрать будущую профессию

Ирина Старовойтова дала совет абитуриентам, как выбрать будущую профессию

Ирина Старовойтова, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по восстановлению, науке, культуре и социальному развитию, в проекте "Успеть до полуночи" дала совет будущим абитуриентам.

"Выбирая ту или иную специальность, абитуриент в первую очередь должен ориентироваться на свои личные интересы. Не стоит выбирать себе профессию, потому что она модная и кем-то востребована. Нужно смотреть, соответствует ли это вашим интересам, способностям. Сможете ли вы найти себя в этой профессии? Потому что именно эта составляющая является одной из основных в успешности человека в жизни", - подчеркнула Старовойтова.

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