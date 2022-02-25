Старовойтова: "Школа Активного Гражданина" позволяет узнать, какие темы волнуют подрастающее поколение.

Разговор без купюр. О сохранении исторической памяти, национальной безопасности страны и защите государственных границ говорили с учащимися Минского профлицея строительства № 12. Встречу провела первый заместитель министра образования. Ирина Старовойтова подчеркнула: проект "Школа Активного Гражданина" позволяет в формате открытого диалога узнать, какие темы сейчас волнуют подрастающее поколение.

Проект Министерства образования "ШАГ" реализуется в учебных заведениях страны уже несколько лет. Старшеклассники в диалоге с политиками, учеными, общественными деятелями и журналистами могут задать любые вопросы, которые их интересуют.