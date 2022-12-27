Ирина Варфоломеева: Балет без исторической памяти невозможен

У нас очень обширный репертуар в театре. Очень много классических постановок: "Лебединое озеро", "Ромео и Джульетта", "Бахчисарайский фонтан". "Спящая красавица"была в этом году премьера в новой редакции. Был поставлен новый спектакль "Конек-Горбунок" для детей. На этих спектаклях воспитывается новое поколение детей, которое в будущем будет приходить и на другие, уже более взрослые спектакли и наслаждаться искусством белорусского балета.

Ирина Варфоломеева, артистка балета Большого театра Беларуси