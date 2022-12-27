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Ирина Варфоломеева: Балет без исторической памяти невозможен

Ирина Варфоломеева: Балет без исторической памяти невозможен

Балет без исторической памяти невозможен, потому что мы танцуем классическое наследие.Классическое наследие передается, как говорят у нас, из рук в руки и из ног в ноги. Мы всегда помним о предшествующих поколениях. Об этом рассказала артистка балета Большого театра Беларуси Ирина Варфоломеева в авторском проекте Марии Петрашко "Успеть до полуночи".

В этом году было очень много спектаклей посвящено заслуженным, народным людям и "Золотому фонду белорусского балета". "Был юбилейный концерт Валентина Елизарьева,спектакль, посвященный Юрию Трояну, Николаю Колядко - дирижеру, который воспитал не одно поколение талантливейших музыкантов, - перечислила она. - И это все укрепляет знания нового поколения молодых артистов о педагогах, у кого мы учимся или учились наши педагоги. Поэтому артисты как никто знают и участвуют в мероприятиях, посвященных Году исторической памяти".

У нас очень обширный репертуар в театре. Очень много классических постановок: "Лебединое озеро", "Ромео и Джульетта", "Бахчисарайский фонтан". "Спящая красавица"была в этом году премьера в новой редакции. Был поставлен новый спектакль "Конек-Горбунок" для детей. На этих спектаклях воспитывается новое поколение детей, которое в будущем будет приходить и на другие, уже более взрослые спектакли и наслаждаться искусством белорусского балета.
Ирина Варфоломеева, артистка балета Большого театра Беларуси

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