Ирина Величко: Запад научился выгодно манипулировать категориями прав человека
Уничтожение памяти о подвиге советских солдат, цензура СМИ, запрет на демонстрации, не отвечающие интересам западных властей. Об этом шла речь на вебинаре, организованном белорусским и российским МИД, посвященном современным формам и проявлениям расизма, расовой дискриминации и связанной с ними ксенофобии в Европе. Как показывает практика, права человека со временем перестали строиться на принципах неделимости и отсутствия иерархии.
Коллективный Запад научился выгодно манипулировать категориями прав человека, обращая внимание только на те, которые обслуживают их политические амбиции. Примечательно, что именно Евросоюз, позиционирующий себя как сообщество с нулевой терпимостью к дискриминации, закрывает глаза на имеющиеся проявления расового превосходства и национализма в отдельных своих странах.Сегодня явно прослеживается полная оторванность политической элиты стран Запада от реальных потребностей своего общества, в погоне за всемогуществом на внешнем фланге, в попытках научить жизни другие государства политическому истеблишменту этих стран стало не до своих граждан. Лишь некоторыми примерами такой политики отмены в отношении простых людей является системная дискриминация в обществе, практически ежедневные силовые разгоны мирных протестов, нарушения прав беженцев и мигрантов, блокировка доступа к СМИ и другое.
МИД Беларуси представит доклад о нарушении прав человека на Западе
Беларусь призывает к справедливому подходу в подаче ситуации с правами человека, нарушения которых наблюдаются во всех странах без исключения. Исходя из этого, МИД нашей страны опубликует доклад "Наиболее резонансные случаи нарушения прав человека в отдельных странах мира в этом году". Разделение мигрантов и беженцев по расовому признаку в Польше, ненавистнические высказывания политических деятелей Латвии, уничтожение исторической памяти правительством Литвы - лишь малая часть самых громких преступлений против человечности.
