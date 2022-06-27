Ирина Величко: Запад научился выгодно манипулировать категориями прав человека

Коллективный Запад научился выгодно манипулировать категориями прав человека, обращая внимание только на те, которые обслуживают их политические амбиции. Примечательно, что именно Евросоюз, позиционирующий себя как сообщество с нулевой терпимостью к дискриминации, закрывает глаза на имеющиеся проявления расового превосходства и национализма в отдельных своих странах.

Сегодня явно прослеживается полная оторванность политической элиты стран Запада от реальных потребностей своего общества, в погоне за всемогуществом на внешнем фланге, в попытках научить жизни другие государства политическому истеблишменту этих стран стало не до своих граждан. Лишь некоторыми примерами такой политики отмены в отношении простых людей является системная дискриминация в обществе, практически ежедневные силовые разгоны мирных протестов, нарушения прав беженцев и мигрантов, блокировка доступа к СМИ и другое.