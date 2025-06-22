Исаченко: Фашисты не догадывались о силе, стойкости и мужестве советского народа

Председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко во время традиционной акции "Звон скорби" на мемориальном комплексе "Буйничское поле" отметил, что белорусский народ с честью прошел через все ужасы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает БЕЛТА.

Ежегодно в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа на Буйничском поле собираются тысячи неравнодушных людей, чтобы всем вместе почтить память тех, кто погиб в годы войны. Символично акция стартует в 4:00.

"В истории нашей страны есть скорбные даты, о которых люди никогда не забудут. Память о них всегда будет собирать нас вместе у мемориалов и обелисков. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, подобной которой человечество еще не знало. Сколько боли, страданий и смерти она принесла нашему народу, - отметил Анатолий Исаченко. - Это была не просто война за территорию. Это было преднамеренное истребление невинных, мирных граждан".

Враг был силен. Но, подчеркнул председатель Могилевского облисполкома, фашисты не догадывались о силе, стойкости и мужестве советского народа.

"Наши деды и прадеды не начинали ту войну, они лишь защищали свою Родину! Погибали на полях сражений, умирали под бомбежками и в концлагерях. Но даже в этой череде нескончаемого ужаса они, не задумываясь, жертвовали собой, чтобы спасти других, - отметил Анатолий Исаченко. - Наш народ с честью прошел через все ужасы войны. И не просто прошел! Выстоял, победил и избавил мир от фашизма. Героизм и бесстрашие наших воинов, самопожертвование тех, кто трудился в тылу, материнское горе и детские слезы - все это впитала в себя долгожданная Победа, которую мы отвоевали у врага".

Среди тех, кто приехал на рассвете на Буйничское поле, могилевчанка Наталья Шевко.

"В нашей памяти - наша сила. Пока мы помним, пока бережем историю, мы никогда не допустим повторения тех страшных событий, - рассуждает она. - Наши деды и прадеды сражались за мирное небо, за светлое будущее для следующих поколений. И мы не имеем права забыть об их подвигах", - отметила могилевчанка.

Женщина поделилась, что и ее семья свято хранит историю ее прадеда, который был партизаном. Он прошел всю войну.

"Такие личные истории придают памятным датам особое звучание. Мысленно благодаришь своих предков, еще сильнее гордишься ими. Они отвоевали нашу землю, восстановили жизнь после войны и дали возможность нам жить под мирным небом".

Вместе с дочерью и внучкой почтить память тех, чьи жизни забрала война, приехала Наталья Белоусова.

"Сегодняшняя памятная дата - это наша ожившая память. Для меня важно быть сегодня на Буйничском поле - мой дедушка Никифор Моисеевич воевал, был дважды ранен. Он давно умер, но продолжает жить в нашей памяти, в своих правнуках, - рассказала она. - мне очень хочется, чтобы наша память, наша история передавалась дальше. Чтобы дети знали правду, помнили и никогда не предавали ее забвению".