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Исаченко: На базе агрогородка Вишов отработано восемь технологий по ремонту дорог
Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома, в проекте "Вопрос номер один" рассказал, как на базе агрогородка Вишов Белыничского района Президенту Беларуси Александру Лукашенко показали различные подходы по асфальтированию, бетонированию и другие способы приведения улиц и дорог в населенных пунктахв нормальное состояние.
"На базе агрогородка Вишов мы отработали восемьтехнологий по ремонту дорог. Все они были показаныПрезиденту. Все они имеют право на жизнь, все без исключения, начиная от бетона, бетонных дорожек, асфальтогранулят просто и асфальтогранулят с эмульсией", - рассказал Исаченко.
Для каждой улицы или дороги нужно выбирать тот вид технологий, который необходим в данной конкретной местности. Например, для дорог с интенсивным движением нужно делать усиленное покрытие. Должен быть индивидуальный подход, подчеркнул председатель.
Также он уточнил стоимость 1 метра квадратного покрытия - цена разнится от 1,5 руб. до 200 руб. В каждом конкретном случае нужно принимать решение. Местные органы власти на местах будут определять, какой тип покрытия более удобен в данном населенном пункте.
Интервью с Анатолием Исаченко, председателем Могилевского облисполкома, в проекте "Вопрос номер один" смотрите на YouTube-канале Агентства теленовостей.
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